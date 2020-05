Burgemeesters: horeca niet eerder open

De burgemeesters van 25 Veiligheidsregio’s die bijeenkomen in het Veiligheidsberaad willen niet dat de horeca voor 1 juni opengaat. „1 juni is al ingewikkeld genoeg. Het is verstandig ons aan die datum te houden. We moeten de tijd nemen om per dorp of stad de maatregelen rond de horeca goed te regelen. Ik ben blij dat we daarvoor nog zeker een week hebben”, zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en voorzitter van het beraad.

De burgemeesters spraken maandag in Utrecht over de details van het maatregelenpakket dat op 1 juni moet ingaan. Dinsdag beslist het kabinet over versoepeling van de coronamaatregelen. Het wordt een landelijk beleid met regionale verschillen, aldus minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid). Hij gaat niet in op de bijeenkomst met de burgemeesters, omdat hij niet wil vooruitlopen op de beslissingen van het kabinet. Wel laat hij weten dat de ministers nog steeds „voornemens zijn om de horeca per 1 juni beperkt te openen”.

Verschillende strandtenten, cafés en andere horecagelegenheden hebben aangegeven al voor het pinksterweekeinde of zelfs al met hemelvaart open te willen gaan. Volgens hen kan het op een veilige manier. De burgemeesters willen echter een landelijke lijn.

Zij gaven bovendien aan dat de horecabedrijven in Nederland niet „in een stramien is te regelen”. „Het is maatwerk. Er zijn binnensteden met prachtige straatjes waar je een terras niet kunt uitbreiden, omdat je er dan simpelweg niet langs kunt lopen. In een gemeente met veel ruimte kan dat wel. Overal geldt dat anderhalve meter afstand houden de regel is”, stelt Bruls. Daarom vindt hij dat alle gemeentes in overleg moeten met de ondernemers.

Volgens hem zijn er altijd al verschillen geweest in openingstijden of andere regels. „Daar heeft nog nooit iemand over geklaagd. En ik geloof er niet in dat iemand uit Groningen naar Limburg rijdt voor een kop koffie. Wij hebben een doel: corona tegengaan. Dat betekent drukte vermijden.”

Hierover is minister Grapperhaus heel duidelijk. „Nederland doet het onwijs goed. Hierop kon ik weken geleden alleen maar hopen.”