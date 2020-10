Burgemeesters: ga niet in Duitsland uit eten

Nederlanders gaan nog steeds graag de grens met Duitsland over om daar in een restaurant te eten. Dat horen de burgemeesters van Nederlandse grensgemeenten van hun Duitse collega’s. Daarom roepen de voorzitters van de veiligheidsregio’s Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland hun inwoners vrijdag nog eens dringend op om thuis te blijven. „Beperk alle reisbewegingen, ook van en naar Duitsland”, aldus Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn en Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem.

In Duitsland is de horeca gewoon geopend. Er gelden de gebruikelijke coronarichtlijnen en bezoekers moeten hun gegevens noteren. In de deelstaten Noordrijnland-Westfalen en Borken, waar een groot deel van Nederland aan grenst, mogen Nederlanders maximaal 24 uur verblijven zonder speciale maatregelen als een meldplicht of een recente negatieve coronatest.

„Burgemeesters van Nederlandse grensgemeenten zoals Winterswijk zien nauwelijks nog Duitse bezoekers. Maar er gaan nog veel Nederlanders in Duitsland uit eten”, aldus de voorzitters van de twee veiligheidsregio’s, die samen 37 gemeenten omvatten. „Het aantal besmettingen aan beide zijden van de grens loopt op. Als we willen dat de zorg het aan blijft kunnen en als we een volledige lockdown willen voorkomen, is iedereen aan zet. Blijf toch zoveel mogelijk thuis”, waarschuwen Heerts en Marcouch.