Burgemeesters en ministers met mbo’ers in gesprek over vrijheid

Ministers, burgemeesters en andere bestuurders gaan vanaf begin februari het land in om te praten met mbo-studenten over vrijheid. Minister van Defensie Ank Bijleveld, D66-fractievoorzitter Rob Jetten, vicepremier Kajsa Ollongren en de burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, Femke Halsema van Amsterdam en Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer voeren de gesprekken in de reeks Nationaal Gesprek over Vrijheid.

De praatsessies moeten een brug slaan tussen topbestuurders en mbo-studenten. Ook vorig jaar gingen er al bestuurders op pad. Het Nationaal Gesprek over Vrijheid is een initiatief van het Amsterdamse debatcentrum De Balie, Nationaal Comité 4 en 5 mei en vfonds en wordt ook uitgevoerd door de MBO Raad. Tijdens dit jubileumjaar 2020 (de viering van 75 jaar vrijheid) brengen ze ministers, staatssecretarissen, commissarissen van de Koning, burgemeesters, CEO’s en andere topbestuurders samen met studenten op 75 scholen door heel Nederland. Daar gaan ze met elkaar in gesprek over de betekenis van vrijheid in Nederland en wat ze daar persoonlijk aan kunnen bijdragen.

De gesprekken zijn onder meer in Hengelo, Leeuwarden, Amsterdam, Utrecht en Zwolle.