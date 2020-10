Burgemeesters eensgezind over pakket maatregelen

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s staan eensgezind achter het pakket maatregelen dat de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Veiligheid) hen maandag hebben gepresenteerd. „Wij hopen dat dit pakket ons helpt de negatieve cijferreeks te doorbreken”, stelt burgemeester Henri Lenferink van Leiden, tijdelijk voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Volgens hem zijn de maatregelen „voor iedereen pijnlijk”, van de regio’s met veel besmettingshaarden tot de delen van het land die het relatief goed doen. Inhoudelijk wil hij niet op het beraad ingaan. „Wij kunnen ons gezamenlijk vinden in het advies aan het kabinet. Het kabinet neemt morgen een besluit.”

Ook minister Grapperhaus laat nog niks los omdat de maatregelen dinsdag in de persconferentie worden bekendgemaakt. „We moeten niet gaan speculeren en mensen onrustig maken. De veiligheidsregio’s staan als een persoon achter het landelijke beleid. Dat heeft Nederland nodig. Het belangrijkste is dat de besmettingscijfers hoog oplopen. De reguliere zorg gaat in gevaar komen. Dat is waarom het gaat.”