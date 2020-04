Burgemeesters creatief met lintjesregen

Burgemeester Franc Weerwind en locoburgemeester Hilde van Garderen gaan inwoners van Almere die dit jaar een lintje krijgen, toespreken via een schermverbinding aan de voordeur. Dat doen ze, omdat de traditionele jaarlijkse Lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag dit jaar vanwege de coronacrisis niet kan doorgaan.

De Kanselarij der Nederlandse Orden raadde gemeenten aan om decorandi op te bellen. Dat advies nemen veel burgemeesters in het land over, maar een flink aantal gemeenten heeft voor een verrassender oplossing gekozen. In Almere wordt op 24 april aangebeld bij een decorandus. Als die opendoet, staat er een scherm voor de deur met een rechtstreekse verbinding met het stadhuis. In de burgerzaal spreken Weerwind of Van Garderen de te onderscheiden inwoner toe.

Burgemeester Jan Pierik van het Twentse Borne gaat rondrijden met een bakfiets vol bloemen. Die bezorgt hij persoonlijk aan de deur. De eerste burger van Bergen om Zoom, Frank Petter, heeft opnames gemaakt bij de lokale omroep, die op 24 april worden uitgezonden. Familie zorgt dat een te onderscheiden Brabander ook kijkt. Sander Schelberg, burgemeester van het Overijsselse Hengelo, gaat beeldbellen met zijn feestelingen.

Egbert Lichtenberg van Altena (Noord-Brabant) sluipt de voortuin van een decorandus binnen en belt die dan op. Vrijwel alle gemeenten laten een bloemetje en een felicitatiekaart bezorgen.

Lintjesregen is gewoonlijk op 26 april, de dag voor Koningsdag. Maar 26 april valt dit jaar op zondag. Daarom worden de toekenningen op 24 april bekendgemaakt. Dit jaar krijgen ongeveer 3000 mensen een lintje.