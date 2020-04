Burgemeesters: coronacrisis niet bestrijden door hard bezuinigen

Al te hard bezuinigen is niet de goede manier om uit de huidige coronacrisis te komen. Dat betogen de burgemeesters van Barcelona, Parijs, Milaan en Amsterdam in een ingezonden stuk in onder meer de Volkskrant.

Ada Colau (Barcelona), Anne Hidalgo (Parijs), Giuseppe Sala (Milaan) en Femke Halsema (Amsterdam) wijzen op de crisis van 2008 en de zware bezuinigingen die erop volgden. De maatregelen troffen volgens hen vooral de kwetsbaren in de samenleving. Ook blijkt dat de bezuinigingen van toen ertoe hebben geleid dat de publieke diensten die „een heldhaftige prestatie neerzetten bij het bestrijden van de pandemie” nu niet genoeg middelen tot hun beschikking hebben. Daarom: „We moeten nu niet opnieuw deze gefaalde formule aanwenden.”

De stadsbestuurders willen „kredieten tegen lage kosten en financiering, zodat onze publieke diensten zich kunnen herstellen en versterken, onze bedrijven weer kunnen groeien en de werkgelegenheid snel weer aantrekt.” Ze vragen „directe toegang tot een deel van de structurele fondsen die de Europese Commissie heeft vrijgegeven ter bestrijding van de pandemie en de gevolgen daarvan. Daarbij verzoeken wij om aan de toekenning van fondsen geen bezuinigingseisen te verbinden.” De kosten moeten eerlijk worden gedeeld tussen het noorden en het zuiden van Europa, met „de principes van solidariteit en samenwerking” in het achterhoofd.

„Wij vertrouwen erop dat de Europese autoriteiten er ditmaal wel in zullen slagen om de situatie op de juiste manier het hoofd te bieden”, zeggen de burgemeesters. Ze bieden daarbij alle medewerking aan: „Wij zullen de beste bondgenoten zijn voor een sociaal antwoord op deze crisis, als wij ook op steun van Europese instellingen kunnen rekenen en als de maatregelen de economie ten dienste stellen van de burger”.