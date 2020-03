Burgemeesters blij met bevoegdheden en ‘duidelijke spelregels’

Het kabinet heeft burgemeesters met de noodverordening de juiste „instrumenten” en „duidelijke spelregels” gegeven om op te treden tegen mensen die de corona-voorschriften negeren.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad zegt namens de veiligheidsregio’s „dat het kabinet heel erg goed heeft geluisterd naar onze wensen”. Hij is blij met de mogelijkheid om mensen te beboeten die in groepen dichtbij elkaar staan. Dat betekent ook dat burgemeesters minder vaak „ruige middelen” hoeven in te zetten die anderen duperen.

„Dat maatwerk bevordert denk ik ook het draagvlak voor deze natuurlijk forse maatregelen”, zegt Bruls, zelf burgemeester van Nijmegen. „Dat kan alleen maar ten goede komen aan het bestrijden van het virus.”

Bruls overlegde met burgemeesters uit het land en justitieminister Ferd Grapperhaus over de noodverordening die het kabinet maandag aankondigde. Burgemeesters kunnen met die verordening sneller ingrijpen.

Daarvoor hoeft niet extra ingezet te worden op handhaving, denkt Bruls. Buitengewoon opsporingsambtenaren en agenten „zijn al de hele week bezig mensen te waarschuwen, maar kunnen nu niet optreden”.

Ook jongeren kunnen gewoon een boete krijgen, zegt de burgemeester. Er staat „nergens geschreven dat er voor jongeren een uitzondering is”. Ouders zullen dan maar moeten opdraaien voor de boete.