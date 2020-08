Burgemeesters: bied vertier voor jongeren deze winter

De burgemeesters van de veiligheidsregio’s maken zich zorgen over de komende winter. Ze verwachten dat er dan minder draagvlak is voor alle coronamaatregelen dan in de zomer, zeker onder jongeren. Een van de plannen is daarom om jongeren, naast scholing, „iets leuks” te bieden. Waaraan de burgemeesters denken, is nog niet duidelijk. Daar wordt volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, verder over gesproken. Dat zei hij maandagavond na een bijeenkomst van de burgemeesters.

„Dat wordt een uitdaging, zeker om bij jongeren in het binnenseizoen de moed erin te houden”, aldus Bruls over de veranderende weersomstandigheden.

De burgemeester van Nijmegen gaf verder aan dat het beraad begrip heeft getoond voor minister Ferd Grapperhaus (Justitie), die onder vuur ligt omdat gasten op zijn bruiloft te dicht op elkaar hebben gestaan.”Iedereen kan weleens een foutje maken”, stelt Bruls. Bovendien, zegt hij, is er al langere tijd geen boete meer uitgedeeld aan mensen die te weinig afstand hielden.

Grapperhaus zelf gaf na de bijeenkomst aan dat hij zowel de politie- als de boabonden heeft uitgenodigd voor een gesprek. Hij wil zich aan hen verantwoorden over zijn bruiloft. Eerder bood hij al publiekelijk excuses aan. Om zijn spijtbetuiging kracht bij te zetten, heeft hij 780 euro gedoneerd aan het Rode Kruis.

Hij heeft geen boete gekregen. Het OM ziet daar, na een toetsing, geen aanleiding toe. „De maatregelen zijn de maatregelen. Daar sta ik en het overgrote deel van Nederland helemaal achter. Dat ik mij moet verantwoorden doet niets af aan het draagvlak van die maatregelen”, aldus Grapperhaus, die zich erg bewust zegt te zijn van zijn voorbeeldfunctie.

Dinsdag is er weer een persconferentie van het kabinet waarin „nieuwe inzichten” worden bekendgemaakt. De burgemeesters zijn in elk geval blij met de regionale en lokale aanpak waarbij niet het hele land op slot hoeft als corona ergens een opleving heeft. Bruls: „Daarbij is altijd onze intentie: is iets mogelijk? Echter geven de coronamaatregelen wel beperkingen, waardoor een kleine kermis gezien de kosten voor alle hekken en bewaking bijvoorbeeld niet kan doorgaan. Maar het goede nieuws is: Sinterklaas kan gewoon komen.”