Burgemeesters bespreken coronamaatregelen kabinet

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen bespreken maandagavond in Utrecht of het kabinet aanvullende maatregelen gaat nemen om de coronacrisis te bestrijden. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) is erbij en mogelijk ook RIVM-baas Jaap van Dissel, aldus een woordvoerster van het beraad.

Aan de orde komt of en hoe de ‘gedeeltelijke lockdown’ verlengd moet worden na half november. Dat is afhankelijk van de besmettingscijfers, waarover de burgemeesters maandag ook spreken. Vorige week dinsdag ontstond verwarring toen coronaminister Hugo de Jonge zei dat de huidige maatregelen in elk geval nog tot in december nodig zijn. Maar daarover is nog niets besloten, zei minister-president Mark Rutte een dag later. Vrijdag zei Rutte dat hij nog geen reden zag voor extra coronamaatregelen. Rutte en De Jonge geven dinsdag weer een persconferentie over de stand van zaken.

Grapperhaus en de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, geven in Utrecht maandagavond een toelichting op de bijeenkomst. Bruls zei al dat hij vreest dat de scherpe maatregelen nog wel een paar maanden zullen duren. „Het is rot, maar we moeten niet in de baalmodus blijven hangen. Geniet van alles wat nog wel mogelijk is”, aldus de burgemeester.