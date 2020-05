Burgemeesters bespreken coronamaatregelen

De burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s komen maandagavond weer bij elkaar voor het wekelijks beraad van de Veiligheidsregio’s. Gesproken wordt over de stand van zaken met betrekking tot de coronamaatregelen. Ook Veiligheidsminister Ferd Grapperhaus is er deze keer bij.

Over het afgelopen weekeinde gaf de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls de samenleving weer een compliment. Op weinig plekken waren incidenten en: „Waar het te druk was, hebben gemeenten maatregelen getroffen, waardoor de drukte weer afnam”, zo zei hij zondagavond. In Roermond en Venlo was het zondag wel behoorlijk druk. Met name veel Duitsers waren in de binnenstad van Venlo en het Designer outlet in Roermond. Met name in Venlo was het té druk, zei burgemeester Antoin Scholten (VVD) van Venlo zondagavond tegen L1. Reden voor de Veiligheidsregio Limburg Noord om maandag bij elkaar te komen en maatregelen voor Hemelvaartsdag te bespreken.

Dinsdag neemt het kabinet een definitief besluit over het versoepelen van meer maatregelen vanaf 1 juni.