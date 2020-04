Burgemeesters bellen veel meer decorandi

Bij de jaarlijkse lintjesregen is deze keer aan 3060 personen een koninklijke onderscheiding toegekend. Dat is aanzienlijk meer dan de 2881 uit 2019.

De stijging is toe te schrijven aan het feit dat veel brandweermensen een lintje hebben gekregen. Tot voor kort werden brandweerlieden gedecoreerd als ze minstens twintig jaar dienst hadden gedaan en kregen ze het lintje bij hun afscheid. Sinds 1 januari 2020 is het niet meer vanzelfsprekend dat ze een onderscheiding krijgen. Daarom hebben veel korpsen voor die tijd lintjes aangevraagd voor vrijwilligers die minstens twintig jaar in dienst zijn. De afgelopen maanden werden er al veel onderscheidingen uitgereikt.

Smoes

In andere jaren werden decorandi vaak met een smoes naar het gemeentehuis gelokt. Dit jaar was dat vanwege de coronacrisis niet mogelijk. In de meeste gemeenten werden mensen woensdag, donderdag of vrijdag door de burgemeester opgebeld met de mededeling dat ze binnenkort een lintje krijgen.

Er wordt gezocht naar een landelijk moment waarop de lintjes worden uitgereikt. Wanneer dat zal zijn, hangt af van het verloop van het coronavirus.

In sommige gevallen ging de burgemeester de afgelopen dagen bij mensen langs en belde hen vanuit de voortuin op. Ook gebeurde het dat een brandweerauto of een dorpsomroeper de komst van de burgemeester aankondigde.

In veel gemeenten bracht de burgemeester of een bode een attentie. Zo werden bij mensen bloemen of een taart voor de deur gelegd. Of er werd een kaart in de bus gedaan.

Overleden

Voor een man uit Giessenburg kwam de onderscheiding te laat. De gemeente Molenlanden meldde dat hij is overleden.

Van de decorandi zijn elf personen benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Er werden er 3049 benoemd in de Orde van Oranje-Nassau. Verreweg de meesten werden lid. Een kleiner deel werd ridder. Eén persoon werd benoemd tot commandeur. In het Caraïbische deel van het Koninkrijk kregen 45 personen een koninklijke onderscheiding. In totaal werden er 3325 voorstellen gedaan voor een onderscheiding. Over 265 voorstellen is een negatief advies uitgebracht.

Nawijn

Een van de bekendste gedecoreerden is voormalig LPF-minister Hilbrand Nawijn uit Zoetermeer. Hij werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Er werden 1989 mannen en 1071 vrouwen gedecoreerd. De meeste lintjes werden toegekend in Zuid-Holland: 570. Daarna volgden Noord-Brabant (514) en Gelderland (443).

De oudste gedecoreerde is een 95-jarige vrouw uit Eindhoven. De oudste gedecoreerde man is een 93-jarige inwoner van Assen, die zich nog steeds inzet voor Indiëveteranen.