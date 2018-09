Burgemeester Zundert stopt

Burgemeester Leny Poppe-de Looff (68) van Zundert stopt volgend jaar. Ze heeft dinsdagavond de gemeenteraad meegedeeld dat ze niet in aanmerking wil komen voor een derde termijn en een punt zet achter haar loopbaan. Als burgemeester van Zundert werd Leny Poppe-de Looff landelijk vooral bekend vanwege de ontmanteling van camping Fort Oranje in Rijsbergen.

In een verklaring blikt ze terug op de bijzondere beslissing om het beheer van de probleemcamping over te nemen. „Fort Oranje was en is een bestuurlijk zwaar dossier, waarin ik me altijd zeer gemotiveerd heb gevoeld door mijn overtuiging dat de overheid een taak heeft wanneer de veiligheid en het welzijn van mensen in het geding is.”

Op Fort Oranje woonden ongeveer negenhonderd mensen in erbarmelijke omstandigheden. Wat er met het recreatiepark gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Op 1 maart 2019 neemt de burgemeester afscheid.