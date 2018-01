Burgemeester: Zelfcorrectie ontbreekt in Veen

Burgemeester Fons Naterop is teleurgesteld dat de inwoners van Veen er niet in zijn geslaagd om een eind te maken aan de jaarlijkse autobranden en provocatie van de politie, rond oud en nieuw. De burgemeester gaat na een evaluatie met politie en justitie kijken of de aanpak volgend jaar moet worden bijgesteld.

In het Brabantse dorpje Veen worden traditioneel autowrakken in brand gestoken in de dagen rond de jaarwisselingen. En hoewel de gemeente het stoken dit jaar in een bepaald gebied had verboden gingen ook deze keer weer diverse voertuigen in vlammen op. In de nacht van donderdag op vrijdag keerden de stokers zich tegen de surveillerende politie en bekogelden agenten met stenen en flessen.

Burgemeester Naterop noemt het een provocatie van de rechtsstaat maar constateert ook dat het nog niet is gelukt om het groepsgedrag goed aan te pakken: „Wij leggen de sleutel voor het corrigerend vermogen bij de gemeenschap zelf. In Veen wordt dat niet of voldoende opgepakt en dat stelt mij nog het meest teleur.”

Relschoppers die afgelopen dagen werden aangehouden, zijn door de politie inmiddels weer vrijgelaten.