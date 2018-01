Burgemeester wil maatregelen na schietpartij

Burgemeester Jozias van Aartsen van Amsterdam wil snel maatregelen na een schietpartij in een buurthuis waardoor een jongen om het leven kwam.

Van Aartsen zegt in een verklaring snel te gaan overleggen met politie en Openbaar Ministerie om te komen tot maatregelen om de situatie in de wijk (de Oostelijke Eilanden) te verbeteren. De zeventienjarige stagiair van het buurthuis Wittenburg aan de Grote Wittenburgerstraat werd vrijdag daar doodgeschoten. „Ik begrijp de onrust en angst die zijn veroorzaakt door deze meedogenloze schietpartij. Zeker omdat er zoveel kinderen aanwezig waren in het jongerencentrum”, aldus Van Aartsen in een verklaring. „Alle aanwezigen en getuigen die hulp verlangen, krijgen dat ook. Dit soort vuurwapengeweld is een zeer ernstige verstoring van de openbare orde. Amsterdammers moeten zich veilig voelen in hun eigen buurt.”

Door de schietpartij raakten ook twee andere jonge mensen gewond. Een negentienjarige man en een andere stagiaire, een twintigjarige vrouw. De man is inmiddels buiten levensgevaar. Hij raakte bij een eerdere schietpartij op 23 november vorig jaar ook al gewond. Hij is bij politie en justitie bekend; het zeventienjarige dodelijke slachtoffer was dat niet, aldus de politie.

De vrouw stond achter de bar tijdens de schietpartij en raakte gewond aan haar benen. Volgens de politie is ze waarschijnlijk per ongeluk geraakt.

In het buurthuis heeft de politie verscheidene kogelinslagen gevonden en ze noemt het een wonder dat daarbij geen andere kinderen of aanwezigen zijn geraakt. De politie sprak eerder van een „crimineel gerelateerd” incident waarbij de schutters gericht iemand zochten. Uit eerste onderzoek is naar voren gekomen dat de daders een naam of namen hebben geroepen van iemand naar wie ze op zoek waren.