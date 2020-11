Burgemeester wil invoerverbod voor vuurwerk uit Duitsland

Burgemeester Mark Slinkman van de Gelderse grensgemeente Berg en Dal pleit voor een eenmalig invoerverbod op vuurwerk uit Duitsland. Slinkman vreest dat Nederlanders massaal over de grens vuurwerk gaan kopen, nu er in Nederland een verbod op kopen en afsteken geldt. „Dat het in Nederland verboden vuurwerk in Duitsland volop te koop is, is een lek in het ingevoerde vuurwerkverbod”, zegt hij.

Nederlanders mogen maximaal 25 kilo vuurwerk in Duitsland kopen en dat mee naar huis nemen. Dat gebeurt elk jaar ook massaal, aangezien het Duitse vuurwerk geldt als mooier en beter dan in Nederland. „In de dagen voor de jaarwisseling, als het vuurwerk in Duitsland verkocht wordt, staat er de hele dag kilometerslange file voor de grens”, zegt Slinkman. „Kopers komen van heinde en verre. En zolang vuurwerk meenemen vanuit Duitsland niet verboden is, is daar niets aan te doen.”

De Berg en Dalse burgemeester, en ook andere burgemeesters van Nederlandse grensgemeenten, zijn vooral bang dat groepjes jongeren knalvuurwerk in Duitsland gaan kopen. „Wie met deze jaarwisseling een uur voor zijn deur pijlen gaat afsteken, loopt gemakkelijk in de gaten en kan een bon krijgen. Maar rondlopende groepjes gooien overal vuurwerk op straat. Dat is nauwelijks te handhaven, dat geeft elk jaar veel overlast. Als we de zorg en ook de politie willen ontlasten, wat de achtergrond is van het vuurwerkverbod, moeten we hier echt iets aan doen.”

Slinkman spreekt maandag met de burgemeester van zijn Duitse buurgemeente Kranenburg. Burgemeesters van Duitse grensgemeenten maken zich zorgen dat Nederlanders net over de grens vuurwerkfeestjes gaan houden op oudejaarsavond. In Duitsland geldt geen vuurwerkverbod. Volgens Slinkman studeren de ministeries van Justitie en Volksgezondheid op het probleem. „Alleen als er een invoerverbod komt, kunnen we dat handhaven aan de grens.”