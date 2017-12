Burgemeester wil actie na gijzeling Appelscha

De burgemeester van het Friese Ooststellingwerf, Harry Oosterman, wil actie van het Rijk tegen overlast van verwarde mensen. Hij zegt dat in de Leeuwarder Courant als reactie op een gijzeling in Appelscha, een dorp in zijn gemeente.

Een verwarde man van 48 gijzelde vrijdagavond een café-eigenaar onder bedreiging met een vuurwapen. Volgens de krant wilde de man opname in een psychiatrische kliniek afdwingen.

Oosterman vindt dat het Rijk met geld over de brug moet komen om meer psychische hulpverlening op touw te zetten. Alleen zo zijn incidenten zoals in Appelscha te voorkomen, denkt hij. Hij zegt dat hij bijna elke week wel te maken heeft met gedwongen opname van een verward persoon. „Het loopt de spuigaten uit”, aldus de burgemeester.

Hij sluit zich aan bij het pleidooi van korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie. Die zei vrijdag dat hij het liefst in elke wijk een GGZ-hulpverlener zou zien, omdat de opvang van verwarde mensen nu veel te vaak bij de politie terechtkomt.