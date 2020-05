Burgemeester West Betuwe woedend over porno in raad

Burgemeester Servaas Stoop van de gemeente West Betuwe is woedend over het „porno-incident” tijdens een digitale raadsvergadering donderdagavond. „Zeer ongepast gedrag dat niet thuishoort in onze democratie”, briest hij vrijdag. Stoop overlegt met de politie of er aangifte kan worden gedaan.

West Betuwe wilde burgers laten meepraten tijdens de vergadering en zette daarvoor de videoconferentie-app Zoom in. Maar al na een paar minuten waren er pornobeelden en hakenkruizen te zien en riep iemand buiten beeld „negers, negers.” De vergadering werd afgebroken.

Volgens de raad was de vergadering gehackt, maar computerdeskundigen zeggen vrijdag onder andere op de raadswebsite dat daarvan geen sprake was. „De gemeente heeft zelf het wachtwoord voor Zoom gedeeld en dan kan iedereen meedoen. Ongetwijfeld goedbedoeld, maar oliedom”, klinkt het.

Omdat de gemeente zelf het wachtwoord deelde, staat nog niet vast of er sprake is van een strafbaar feit. Stoop hoopt uit te vinden waar de beelden en leuzen vandaan kwamen. „Iemand met verkeerde bedoelingen heeft zich betreurenswaardig gedragen”, meent hij.