Burgemeester Weert langer op non-actief

Burgemeester Jos Heijmans van Weert blijft langer op non-actief. Vanwege de coronacrisis kan de gemeenteraad niet vergaderen en is besloten een beraadslaging over Heijmans uit te stellen tot juni, zegt een woordvoerder van de gemeente Weert in reactie op berichtgeving in De Limburger.

Heijmans stelde zichzelf op 31 januari op non-actief hangende een onderzoek naar subsidie die hij buiten de raad om zou hebben gegeven aan een stichting waarvan hij zelf voorzitter is. Ook haalde de burgemeester volgens De Limburger een ondernemer met grote belangen naar Weert als sponsor van de stichting. Een extern bureau onderzoekt of Heijmans daarmee de schijn van belangenverstrengeling wekt.

Heijmans ontkende eerder dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling, persoonlijke verrijking of overtreding van de gemeentelijke gedragscode. De D66’er liet daarbij weten vertrouwen te hebben in een goede afloop van het onderzoek.