Burgemeester Voerendaal bedreigd met vuurwapen

Burgemeester Wil Houben van de Limburgse plaats Voerendaal is bedreigd door een gemaskerde man met een handvuurwapen. Een woordvoerster van de gemeente bevestigde berichtgeving van die strekking door dagblad De Limburger. Meer details wilde ze niet kwijt. De gemeente zegt later op de dag met een verklaring te komen.

Houben gaat er, zo schrijft De Limburger, van uit dat de bedreiging „op mij persoonlijk in mijn functie als burgemeester” is gericht. „Ik heb geen persoonlijke vijanden. De dader heeft waarschijnlijk een uur of twee staan wachten. Sporen wijzen daarop”, zo citeert de krant hem.

Volgens de krant is Houben in het buitengebied van Voerendaal bedreigd. De man zou de weg op zijn gestapt en een vuurwapen hebben gericht toen de burgemeester aan kwam rijden. De burgemeester kon met zijn auto wegvluchten.

Wat de reden is voor de bedreiging is niet duidelijk. Wie de bedreiger is, ook niet. In juni vorig jaar was Voerendaals wethouder Patrick Leunissen doelwit. Zijn auto brandde uit. De politie zei toen uit te gaan van brandstichting. Ook de woning van de wethouder liep brandschade op. Houben zei toen er ernstig rekening mee te houden dat het ging om een gerichte actie tegen het gemeentebestuur.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vindt het „verschrikkelijk dat een burgemeester, iemand die zich 24/7 met hart en ziel inzet voor de inwoners van zijn gemeente, met zulke bedreigingen te maken krijgt. Ik heb hem gebeld en steun hem. Ik ben ook blij te horen dat er aangifte gedaan is.”