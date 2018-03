Burgemeester Visser (CU) vertrekt uit Scherpenzeel

Burgemeester Ben Visser (ChristenUnie) vertrekt na ruim vier jaar uit Scherpenzeel.

Per 1 juni wordt Visser (37) directeur bij Remondis, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de verwerking van afval, waterzuivering en riooldiensten. Hij krijgt er het onderdeel Rioolservice West onder zijn hoede.

Eind vorig jaar legde Visser zijn werk als burgemeester al tijdelijk neer in verband met aanhoudende gezondheidsklachten. “Tijdens mijn ziekteverlof benaderde de firma Remondis mij met de vraag of ik wilde helpen een nieuwe divisie uit te bouwen in West-Nederland. Met hart en ziel was ik burgemeester, maar deze uitdaging, die onverwacht op mijn pad kwam, liet mij niet los”, aldus Visser. “Ik kan mijn betrokkenheid bij de publieke sector combineren met de innovatie, de kracht en de snelheid van het bedrijfsleven in de publieke diensten die Remondis, onder andere voor lokale en regionale overheden, uitvoert.”

Visser, die eerder in Urk raadslid en wethouder was, werd september 2013 in Scherpenzeel geïnstalleerd, Tot april vorig jaar was hij de jongste burgemeester van Nederland.