Burgemeester Verhoeve van Oudewater legt taken tijdelijk neer

Burgemeester Pieter Verhoeve van Oudewater legt om gezondheidsredenen zijn taken voorlopig neer.

Dat maakt de gemeente Oudewater woensdag bekend op haar website.

De burgemeester „trekt zich vanaf deze week tijdelijk terug om aandacht te geven aan zijn gezondheid”, aldus de gemeente. Verhoeve (SGP) geeft aan dat hij de afgelopen periode „hard heeft gewerkt en veel heeft gegeven.”

„Het is nu belangrijk om het de komende periode kalmer aan te doen om de accu weer te kunnen opladen”, aldus de burgemeester. „De afgelopen periode was mijn bord te vol. Daardoor kwam ik onvoldoende tot rust.” De taken van Verhoeve worden voorlopig waargenomen door locoburgemeester Bob Duindam.

Verhoeve (37) is sinds juni 2012 burgemeester van de gemeente Oudewater. Bij zijn benoeming was hij de jongste burgemeester in Nederland. Hij is onder meer voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen en voorzitter van de bestuurdersvereniging van de SGP.