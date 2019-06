Burgemeester verbiedt demonstratie Pegida

Pegida mag zaterdag niet demonstreren in Eindhoven. Burgemeester John Jorritsma heeft de betoging verboden. Dat maakte de gemeente Eindhoven vrijdag bekend.

De politie heeft sterke aanwijzingen dat er een tegendemonstratie wordt gepland waarbij geweld niet wordt geschuwd, aldus Jorritsma. Aanvankelijk meldde de gemeente dat er te weinig agenten in Oost-Brabant zouden zijn om ernstige wanordelijkheden het hoofd te bieden en de veiligheid in Eindhoven te garanderen. "Op deze korte termijn is dat ook niet te organiseren, daarvoor is een termijn van ten minste een maand nodig”, aldus de gemeente eerder vrijdag.

Maar daar kwam de gemeente vrijdagavond op terug. Nu stelt de gemeente dat de politie wel snel genoeg voldoende agenten op de been kan brengen. Ten onrechte heeft de gemeente naar eigen zeggen eerder vrijdag het beeld opgeroepen dat ontoereikende politiecapaciteit één van de redenen zou zijn dat er niet gedemonstreerd mag worden.

Op 26 mei leidde een demonstratie van zo’n twintig aanhangers van anti-islamorganisatie Pegida "tegen de islamisering’’ tot rellen vlakbij de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven. Daarbij kwam het tot een confrontatie met zo’n driehonderd tegendemonstranten. Jorritsma vreest een herhaling of erger, en ziet dan ook geen mogelijkheden om de demonstratie toe te staan.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zei eerder deze week het geen goed argument te vinden dat een demonstratie wordt verboden omdat die uit de hand kan lopen. De burgemeester schaadt daarmee het grondrecht op demonstratie, aldus Van Zutphen.

Inmiddels heeft Pegida drie nieuwe data (11, 12 en 13 juni) voor demonstraties aangevraagd. "De mogelijkheden daarvoor worden op dit moment met hen besproken", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Pegida reageert verontwaardigd. "En nu, Openbaar Ministerie? Betekent dit dat de Nederlandse rechtstaat opnieuw na 1940 capituleert, nu voor de fascistische islam", aldus Pegida op Facebook.