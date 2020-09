Burgemeester Van Zanen: ‘Voorlopig ben ik heel tevreden’

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag is tevreden over het verloop van Prinsjesdag. Dat zegt hij tegen de NOS.

Het was de eerste Prinsjesdag voor de nieuwe burgemeester. „We hebben het mooi en veilig voor elkaar gekregen. Er zijn geen grote publieksstromen ontstaan.”

Om te voorkomen dat het publiek naar Den Haag kwam, werd de route afgezet met witte schermen zodat er niets te zien was. Er kwamen uiteindelijk enkele tientallen mensen naar paleis Noordeinde.

Ondanks dat er een aantal protesten was georganiseerd, is de dag rustig verlopen. „Tot nu toe is het heel behoorlijk gegaan. Maar ik ben pas tevreden als vanavond iedereen thuis is, want er zijn nog demonstraties gaande.”

Van Zanen vond dat tijdens de ceremonie iedereen zich keurig aan de maatregelen hield. „Wij hebben een voorbeeldfunctie en Prinsjesdag moet er smetteloos uitzien. Voorlopig ben ik heel tevreden.”