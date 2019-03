Burgemeester Van Zanen betuigt medeleven

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen heeft donderdag met verdriet gereageerd op het nieuws dat een van de gewonden van de aanslag in Utrecht is overleden. Het is het vierde dodelijke slachtoffer van het schietincident.

„Vandaag bereikte ons het intens verdrietige bericht dat een van de drie zwaargewonde slachtoffers van het schietincident op het 24 Oktoberplein is overleden. Het gaat om een 74-jarige meneer uit De Meern. Hij vocht anderhalve week voor zijn leven. Afgelopen zaterdag heb ik in het ziekenhuis zijn naaste familie bezocht. Zij leefden tussen hoop en vrees.”

„Ik wens zijn dierbaren, mede namens het Utrechtse gemeentebestuur, alle kracht en sterkte toe. Wij leven mee met hen die hem nu zo moeten missen.”