De burgemeester van Vlieland, Tineke Schokker, stopt ermee. Ze heeft dat maandagavond bekendgemaakt, voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering op het eiland.

„Al vijf en een half jaar ben ik met veel plezier burgemeester op het prachtige Vlieland”, aldus Schokker. „Een periode van zo’n zes jaar op een eiland is prima, dat is ook een normale ambtsperiode. Veel langer kan zo zijn nadelen hebben. Bovendien merk ik dat ik de nabijheid van het thuisfront steeds meer mis. Vooral dat laatste is de reden dat ik dit besluit heb genomen.”

De man van Schokker woont op het vasteland. Zij reisde geregeld heen en weer.

Schokker is sinds 12 oktober 2017 burgemeester van het eiland. Van april 2015 tot oktober 2017 was zij al waarnemend burgemeester. De 68-jarige Schokker werd geboren in Oostermeer, een dorp ten noorden van Drachten. Ze was van 2007 tot 2015 gedeputeerde in Friesland. Ook is ze werkzaam geweest in de onderwijssector.

Vlieland gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester. De selectieprocedure gaat binnenkort van start, meldt de gemeente.