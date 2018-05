Burgemeester Van Aert niet terug naar Best

Burgemeester Anton van Aert keert niet terug in Best. Dat is de uitkomst van overleg van de commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Van Aert zit sinds vorige zomer thuis na een rel over zijn woonplaats.

Tijdens de ziekte van Van Aert is een waarnemend burgemeester benoemd. Deze Hans Ubachs blijft nu tot er een nieuwe is benoemd. Van Aert had al eerder gezegd geen tweede termijn te willen. De procedure voor een opvolger is al gestart.

Aanleiding voor de rel was dat Van Aert in Best woonde, maar ingeschreven stond in Boxtel. Dat vond de gemeenteraad niet kunnen. Van Aert wilde bovendien definitief terug naar Boxtel, maar de raad eiste dat hij in Best bleef.

Volgens de provincie Noord-Brabant is de gezondheidstoestand van de burgemeester inmiddels verbeterd en heeft hij een toelichting kunnen geven op wat er is gebeurd.