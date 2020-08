Burgemeester Theo Segers (CU) verkent zijn nieuwe gemeente te voet

De coronacrisis verstoorde dit voorjaar de kennismaking met zijn nieuwe gemeente. Maar deze zomer maakt burgemeester Theo Segers (CU) van de gemeente Molenlanden dat goed. Vijf weken lang wandelt hij met zijn vrouw door de dorpen en de stad Nieuwpoort.

Vijftien dagtochten dompelen Segers (60) en zijn echtgenote Anneke onder in de streek. Ze gaan op bezoek bij inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen, drinken aan de keukentafel een bakje koffie, schuiven her en der aan om de maaltijd te gebruiken en brengen in veel gevallen de nachten door in een plaatselijke bed & breakfast.

Als kerkhistoricus las Segers over predikant Jacobus Craandijk. Die trok in de negentiende eeuw wandelend door het land. Met zijn „kloeken dagmarschen” kreeg hij de bijnaam ”wandelende dominee”. „Wat hij kon, kan ik ook”, dacht Segers en hij besloot zijn gemeente te voet te verkennen. „De ervaringen zijn boven verwachting.”

Voorzitter Jan den Boer en vrijwilligster Coby van Tienhoven van Kringloopcentrum Graafstroom in Goudriaan zijn enthousiast over het initiatief. „Erg leuk dat hij komt. Hij is van harte welkom. De koffie staat klaar.”

Klokslag negen uur arriveren Segers en zijn vrouw en krijgen uitleg over het centrum dat 21 jaar bestaat. Er zijn zo’n 35 vrijwilligers actief, allemaal pro deo. „Het is een heel werk om alles uit te zoeken, schoon te maken en te repareren, maar we beleven er veel plezier aan. De sfeer is relaxed. Niemand moppert. We zijn de goedkoopste kringloop van de regio. Mensen met een kleine beurs kunnen hier voor weinig geld iets leuks kopen. Soms doen ze voor een euro de aankoop van hun leven”, vertellen de vrijwilligers.

Boeken

Het gebouw aan De Hoogt is vier middagen per week open. „Sommige klanten komen elke week. De boeken trekken de meeste belangstelling”, zegt voorzitter Den Boer. Het centrum heeft een bruto-omzet van 120.000 euro per jaar. Na aftrek van de kosten gaat het geld naar goede doelen. „De helft naar projecten in ons eigen land, de andere helft naar het buitenland, zoals werkvakanties van jongeren, de zending, de MAF of Flying Doctors.”

Het echtpaar Segers is geïnteresseerd, stelt vragen over het werk en de bezoekers, maar toont ook belangstelling voor de talloze artikelen die te koop worden aangeboden. „Dit is nota bene een vaasje met echt Staphorster stipwerk”, koestert Segers de herinneringen aan zijn vorige gemeente.

Even later duikt hij onder in de boekenhoek. „Wat een prachtige uitgave. En dat voor twee euro.” En dan tegen zijn echtgenote: „Als je me nog eens een zaterdagmiddag kwijt bent, weet je waar ik zit.”

De burgervader is enthousiast over de ervaringen die hij tijdens zijn wandelingen opdoet. „Het overtreft onze stoutste verwachtingen. We hebben zulke mooie ontmoetingen. Laagdrempeliger kan bijna niet.”

Last van zijn voeten heeft Segers niet. „Wél van mijn hoofd”, zegt hij met een lach. „Ik hoor zoveel verhalen. Ik noteer de namen en telefoonnummers van iedereen die ik ontmoet. En ik krijg nog huiswerk mee ook.”

Ook bij het Kringloopcentrum waar de vrijwilligers hem wijzen op de BTW-afdracht en de kosten van de containers die ze als ‘bedrijf’ moeten betalen en die de netto-opbrengst fors afromen. Segers: „Waar mogelijk leg ik verbindingen en kijk wat we als lokale overheid kunnen betekenen.”

Mentaliteit

De ”kloeken dagmarschen” leren het burgemeestersechtpaar veel over de mentaliteit van de streek. „De mensen zijn bescheiden, open en enthousiast. Opvallend hoeveel vrijwilligers zich inzetten voor hun naaste en de samenleving. Dat is de kracht van dit gebied.”

Maar de plicht roept. Om 12:00 uur wacht een lunch met andere vrijwilligers en eigenlijk moet Segers tussendoor ook nog langs bij een inwoner die onlangs een lintje kreeg en hem toen uitnodigde voor een ‘bakkie’. Bovendien staat jager en wildbeheerder Albert Boogert klaar om het echtpaar te begeleiden naar een naburig natuurgebied. Met een brede armzwaai neemt Segers daarom afscheid van de kringloop. „Op naar de Slingelandse Plassen.”

De wandelingen van burgemeester Segers duren tot en met 22 augustus.