Burgemeester te fiets op „verkiezingstocht”

Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort fietst woensdag langs alle 91 stembureaus in zijn gemeente. Hij liet, op de helft van zijn 65 kilometer lange fietstocht, weten dat het goed met hem gaat. De zware etappe door ‘bergachtig’ Amersfoort heeft hij nog voor de boeg.

Om half acht in de ochtend stapte hij op zijn gewone herenfiets, zonder versnellingen of trapondersteuning.

Het initiatief komt van Bolsius zelf. „Normaal ga ik langs een aantal stembureaus. Dat is eigenlijk best jammer.” Dit jaar moet dat anders. Hij merkt dat de leden én de stemmers het erg op prijs stellen dat hij overal een kijkje komt nemen. Dat levert volgens hem mooie ontmoetingen op.

Veel tijd om te praten is er niet: in zijn strakke schema heeft hij drie minuten per stembureau. Op elke locatie wordt een foto gemaakt als bewijs dat hij is geweest. „Het is een soort Elfstedentocht zonder stempels.”