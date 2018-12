Burgemeester Stoop (SGP): Gekozen burgervader nog lang niet in beeld

Slechts negen dagen is hij ambteloos burger. Op oudejaarsdag dit jaar wordt de burgemeesterspost van Servaas Stoop van de gemeente Korendijk opgeheven. Op 10 januari gaat hij dit ambt in de gemeente Zuidplas waarnemen. „Ik ben er erg blij mee.”

Stoop (56, SGP) heeft een ruime bestuurlijke ervaring, constateert de gemeente Zuidplas op haar site. Hij was ruim tien jaar burgemeester van Dirksland. Daarna bekleedde hij bijna zes jaar als waarnemer dit ambt in Korendijk, dat per 1 januari opgaat in de gemeente Hoeksche Waard.

Waarom duurde dit waarnemerschap zo lang?

„Dat had te maken met de discussie in de regio over haar bestuurlijke toekomst. Ik trad begin 2013 in Korendijk aan. Zowel eind dat jaar als eind 2015 bleken de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard verdeeld over de vraag of ze moesten fuseren of intensiever zouden gaan samenwerken.

”Niets doen is geen optie” werd toen een gevleugelde uitspraak. Daarop nam de provincie Zuid-Holland het heft in handen. Dat leidde uiteindelijk tot de huidige fusie.”

Was u niet liever burgemeester van Korendijk gebleven?

„Nee. Zeker in het begin hield ik me in deze discussie op de vlakte. Maar ik zag al snel dat Korendijk een kleine, kwetsbare organisatie had. Het bleek lastig taken goed te vervullen, zelfs in samenwerking met andere gemeenten. Ik was voorstander van deze herindeling. Daardoor wist ik dat het burgemeesterschap eindig was.”

Had u het er naar de zin?

„Zeker. Ik heb een mooie tijd gehad. Er was een goede sfeer. In de organisatie heerste een familiegevoel.”

Hoe vindt u het om aan de slag te gaan in Zuidplas?

„Ik ben er erg blij mee. Het geeft mij de gelegenheid in een ander gebied actief te zijn. Een overeenkomst met Korendijk is de aanwezigheid van meer dorpen: Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle. Zuidplas heeft mooie uitdagingen, zoals de grootschalige woningbouw en de ontwikkeling van bedrijfsterreinen en van de glastuinbouw. Daar wil ik graag mijn schouders onder zetten.”

Lijkt een vaste burgemeesterspost u niet fijn?

„Op zich wel. Ik ben nu zestien jaar burgemeester en best verknocht geraakt aan dit ambt. Maar de vraag is nu niet aan de orde. Ik heb een mandaat tot september. En ik ga niet voorsorteren.”

Als er ooit een gekozen burgemeester komt, wordt het dan moeilijker voor SGP’ers om dit ambt te gaan bekleden?

„Zo ver is het nog lang niet. Als de huidige kroonbenoemde burgemeester verdwijnt, moet het hele gemeentelijke bestel worden aangepast. De landelijke politiek heeft er nog lang geen duidelijkheid over. Van mij mag het systeem blijven zoals het is.”

