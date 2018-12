Burgemeester Stichtse Vecht (57) overleden

Burgemeester Marc Witteman van de gemeente Stichtse Vecht in de provincie Utrecht is maandagavond op 57-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker. Nadat zijn ziekte eind april vorig jaar bekend werd, heeft Marc Witteman nog bijna anderhalf jaar als burgemeester doorgewerkt. Op 1 augustus was hij genoodzaakt zich ziek te melden, waarna Yvonne van Mastrigt aantrad als waarnemend burgemeester.

Witteman werd op 29 januari 2015 geïnstalleerd bij de gemeente die ongeveer 64.000 inwoners telt en in 2011 werd gevormd door de samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen.

Het gemeentebestuur is „diep geraakt” door zijn overlijden. „Marc Witteman was een rasbestuurder. Verbindend, daadkrachtig, bereikbaar, vernieuwend en integer: zo blijft hij ons inspireren. Wij leven intens mee met zijn vrouw en de kinderen en wensen hen veel sterkte”, aldus Van Mastrigt.