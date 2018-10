Burgemeester sluit twee Delftse coffeeshops

De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft per direct twee coffeeshops in de binnenstad laten sluiten. Het zijn The Future in de Peperstraat en The Game in de Breestraat. Reden voor de sluiting is „nieuwe informatie van politie en justitie”.

Hoelang de twee zaken dicht gaan, kan een woordvoerder van de gemeente niet zeggen, ook niet om welke informatie het gaat. „Er wordt doorlopend gekeken hoe de beveiliging in Delft het beste kan worden ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende aspecten. Het is dus ook mogelijk dat het beeld qua bewaken en beveiligen op straat verandert”, staat in een verklaring van de gemeente. Vrijdag was er overleg tussen Van Bijsterveldt, politie en het Openbaar Ministerie (OM).

In Delft zijn dit jaar diverse schietincidenten geweest. Beide coffeeshops werden in verband daarmee al eerder tijdelijk gesloten. Behalve de incidenten bij The Game en The Future werd in augustus net buiten het centrum de crimineel Karel Pronk doodgeschoten bij een koffietent aan het Kalverbos.