Burgemeester sluit notariskantoor Almere om criminele banden

De burgemeester van Almere, Franc Weerwind, heeft een notariskantoor voor zes maanden gesloten, omdat er vanuit het kantoor criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Het is volgens de gemeente voor het eerst in Nederland dat bestuursrecht op een dergelijke wijze wordt ingezet in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

De politie heeft volgens de gemeente na uitgebreid onderzoek „zwaarwegende informatie dat dit notariskantoor criminelen faciliteert in hun activiteiten”. Er zou sprake zijn van een gevaar voor en een ernstige verstoring van de openbare orde.

Burgemeesters mogen in dat geval een voor het publiek openstaand gebouw voor een bepaalde tijd sluiten, om de openbare orde te laten herstellen „en de loop naar het pand voor criminele activiteiten eruit te halen en daarmee herhaling te voorkomen”, aldus de gemeente.