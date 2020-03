Burgemeester sluit deel stadspark Nijmegen vanwege drukte

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft een deel van het Goffertpark in zijn stad maandagmiddag afgesloten, omdat het daar „nog te vaak te vol is.” Dit ondanks de vele waarschuwingen vanuit allerlei instanties om afstand tot elkaar te bewaren wegens het coronavirus, aldus de gemeente.

Het gaat om een klein deel van het stadspark waarin een skatebaan ligt en waar fitnesstoestellen staan. „Met name in dat deel van het Goffertpark gaat het niet goed. Ik neem deze maatregel omdat we er met zijn allen voor staan om het coronavirus te dempen”, zegt Bruls.

Bruls, tevens voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waarschuwde zondag al dat hij op zou treden tegen de drukte. Sinds zondag worden ook bekeuringen uitgedeeld aan mensen die op sportvelden bij elkaar komen. Sportterreinen zijn al een week afgesloten en dus verboden gebied, maar dat wordt volgens de Nijmeegse burgemeester nog te vaak genegeerd.

Voor zover bekend zijn er nog geen andere openbare stadsparken of delen daarvan in Nederland afgesloten, al heeft burgemeester Femke Halsema van Amsterdam ook gewaarschuwd dat zij het Bloesempark in het Amsterdamse Bos laat sluiten als het daar te druk blijft.