Burgemeester sluit beschoten café Amsterdam

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft het café aan de Spuistraat dat in nacht van dinsdag op woensdag meerdere keren is beschoten, voor onbepaalde tijd gesloten. Dat heeft de gemeente Amsterdam donderdag bekendgemaakt.

„De beschieting op het pand heeft een grote impact op de openbare orde en het veiligheidsgevoel. Gelet op de ernst van dit feit, heeft de burgemeester besloten het café per direct en voor onbepaalde tijd te sluiten”, aldus de gemeente in een verklaring.

In de voordeur van café Do Not Disturb, dat zich bevindt in het souterrain van het W Hotel, zaten minstens tien kogelgaten. Ook de nooduitgang van de naastgelegen Albert Heijn werd geraakt. Het is niet de eerste keer dat het pand in het nieuws is. Vorig voorjaar ontplofte een handgranaat bij de club Mad Fox, die onderin het W Hotel zat. Burgemeester Halsema sloot de club daarop. Het jaar ervoor werden drie drugsdealende hotelportiers betrapt.