Burgemeester Segers van Staphorst naar Molenlanden

Burgemeester Theo Segers is voorgedragen als burgemeester van de gemeente Molenlanden. Segers (ChristenUnie) is nu nog burgemeester van Staphorst.

De voordracht werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens een bijzondere raadsvergadering, meldt Het Kontakt. Segers volgt waarnemend burgemeester Dirk van der Borg op, die zich niet langer kandidaat stelt. Segers reageerde enthousiast op de voordracht. Hij vindt het een eer om er burgemeester te worden en ziet ernaar uit om terug te keren naar Zuid-Holland, waar veel van zijn familie woont. Segers is zoon van een bollenkweker uit Lisse.

Hij zegt Staphorst niet zat te zijn, hoewel het een moeilijk jaar is geweest, met het opstappen van wethouder Bert Krale van het CDA en ongekende financiële problemen waar de gemeente mee kampt. „Niet voor niks kochten mij vrouw een ik nog niet zo lang geleden een huis in IJhorst. Dat zegt genoeg. Ik word zestig en mijn herbenoemingsprocedure zat eraan te komen. Wil ik nog een stap maken in mijn leven, dan moet dat nu. Molenlanden is een mooie gemeente met 43.000 inwoners, met onder andere Kinderdijk binnen haar grenzen. Deze gemeente past bij mij.”

Segers kwam medio 2015 naar de gemeente Staphorst. Hij volgde Joop Alssema op die vijftien jaar burgemeester was geweest. Daarvoor was Segers onder meer directeur-bestuurder van de stichting Protestants-Christelijk Primair Onderwijs (PCPO) in de Krimpenerwaard. Tot 1 januari 2015 was hij tevens wethouder van de gemeente Ouderkerk namens de ChristenUnie.

Als de benoeming definitief wordt, zou Segers op 13 januari geïnstalleerd worden.

Kernen in de gemeente Molenlanden zijn Graafstroom, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Arkel, Giessenburg, Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos en Schelluinen.