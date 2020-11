Burgemeester Roosendaal: Pak diepere oorzaak rellen aan

In diverse plaatsen was er de afgelopen dagen sprake van vuurwerkoverlast, soms uitlopend op relletjes. Veelal zijn jongeren bij de incidenten betrokken. Burgemeester Van Midden van Roosendaal: „Ze zijn coronamoe.”

Arnhem, Breda, Etten-Leur, Helmond, Maastricht: het rijtje van gemeenten met problemen rond vuurwerk wordt almaar langer. Onvrede over het vuurwerkverbod lijkt de boosdoener, maar de burgemeester van Roosendaal ziet een dieperliggende oorzaak.

In het tv-programma Nieuwsuur riep hij politiek Den Haag er zondagmiddag toe op oog te hebben voor de broze sociale structuur in verschillende middelgrote gemeenten. „Er is coronamoeheid onder jongeren, de jeugd mist een uitlaatklep. Maar dat is niet het enige. In de wijken waar dit speelt, ervaar ik een sociale structuur die heel broos is, waar een bepaalde mate van straatcultuur de overhand heeft. Dat kunnen we niet toelaten.”

Van Midden wijst erop veel gemeenten krap bij kas zitten en niet kunnen investeren in preventie. „Ik doe een oproep aan Den Haag om daar oog voor te hebben, want dit probleem sluimert overal.”

In Roosendaal geldt in vijf wijken een noodverordening. De afgelopen avonden en nachten is het er rustig gebleven. Maar voor het weekend was het dagenlang onrustig in de Brabantse stad. Jongeren gingen de straat op en staken zwaar illegaal vuurwerk af. Ook werden er brandjes gesticht.

De politie heeft in Breda-Noord afgelopen weekend vijf mensen opgepakt wegens vuurwerkoverlast. De politie kondigt aan voorlopig veel in de wijk aanwezig te zijn en hoopt dat de rust daardoor terugkeert. Een jongen (18) uit Etten-Leur die ook rond de jaarwisseling voor problemen zorgde, kreeg een gebiedsverbod voor negentig dagen. Andere raddraaiers, die een vuilcontainer in brand staken, worden nog opgespoord via camerabeelden.

In Helmond heeft de politie vrijdagavond negen jongeren aangehouden wegens vuurwerkoverlast. Burgemeester Blanksma-van den Heuvel heeft de ouders van jongeren in de Limburgse plaats die vuurwerkoverlast veroorzaakten een brief gestuurd. Als de kinderen opnieuw in de fout gaan, wacht hun een boete van maximaal 4350 euro.

De politie in Maastricht moest vrijdagavond optreden nadat werd geklaagd over een grote groep jongeren die door de wijk Wittevrouwenveld trok en vuurwerk afstak.

Wondertollen

Categorie 1-vuurwerk, dat wel mag worden afgestoken komende jaarwisseling, wint aan populariteit. Bij Huisman Vuurwerk gaat de verkoop van wondertollen, sterretjes en fluitjes „als een dolle” en ook groothandelaar Broekhoff Vuurwerk International ziet een „significante stijging” van de verkoop van licht vuurwerk. John Elderhorst van Fireworld: „Ik heb nog nooit sierpakketten van categorie 1 in de winkel gehad, nu trekken ze het uit je handen. Voor de kinderen, maar je zult zien dat volwassen kerels het straks ook afsteken.”