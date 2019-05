Burgemeester Rijssen-Holten doet aangifte van lek

De burgemeester van Rijssen-Holten, Arco Hofland, doet aangifte bij de politie vanwege een mogelijk lek uit een besloten vergadering.

Dat maakte de gemeente donderdag bekend. Uit een besloten commissievergadering zou informatie zijn gelekt aan dagblad Tubantia over de Stolpersteine in Rijssen-Holten. Uit gesprekken met betrokkenen bleek dat de gedenksteentjes zeer gevoelig liggen. Tubantia zegt de opnames van de vergadering in handen te hebben.

André Scheppink, fractievoorzitter van de plaatselijke SGP, laat desgevraagd weten het nieuws „zeer zorgelijk” te vinden. „Dit schaadt het vertrouwen tussen de gemeenteraad en het gemeentebestuur. De onderste steen moet bovenkomen.” Scheppink dient donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in waarin hij oproept tot een onafhankelijk onderzoek naar het lek.