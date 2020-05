Burgemeester Remkes spreekt van een persoonlijk drama

„Dit is op de eerste plaats een persoonlijk drama voor de nabestaanden van de slachtoffers en voor naasten die nu nog in onzekerheid verkeren. Toen aan het begin van de avond een groep mensen ging surfen, had niemand verwacht dat een deel niet thuis zou komen. Ik spreek namens elke Hagenaar én elke Scheveninger als ik zeg dat we intens meeleven en aan de zijde van naasten staan.” Dat meldt waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag maandagavond via Twitter.

Hij reageert daarmee op het overlijden van twee watersporters en de zoektocht naar in ieder geval nog een maar mogelijk nog drie vermiste personen. „De hulpdiensten hebben een grote reddings- en zoekactie opgezet. Vanuit de lucht, vanaf het land en op het water hebben zij alles op alles gezet om de vermiste personen te vinden. Dat gebeurde onder moeilijke omstandigheden: harde wind, ruwe zee en ondergaande zon. Ook op de hulpdiensten had deze situatie grote impact. Zij hebben erg dapper werk verricht.”