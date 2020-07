Burgemeester Oss: dakloze pleegde zelfmoord

De 54-jarige dakloze man uit Oss die op de stoep bij het gemeentehuis in Oss ernstige verwondingen opliep en later overleed toen hij een brandbare vloeistof in brand stak, heeft zelfmoord gepleegd. Dat maakte burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans maandagavond bekend.

Hij „heeft de hand aan zichzelf geslagen hier voor het gemeentehuis. Jarenlang zijn we bezig geweest om deze man te helpen, om te zorgen dat hij geholpen werd. Ergens heb je altijd het idee dat er ooit een moment kan komen dat het niet gelukt is en dat is vandaag gebeurd en dat is vreselijk om dat te moeten constateren. Ik wens de familie veel sterkte”, aldus de burgemeester.

Eerder zei de politie dat de man onbedoeld ernstige brandwonden had opgelopen toen hij op de stoep een brandbare vloeistof in brand wilde steken. Maar volgens de advocaat van de man, Richard Laatsman, had zijn cliënt al eerder gezegd dat hij zich in brand wilde steken omdat de gemeente Oss hem niet hielp met het zoeken naar woonruimte.