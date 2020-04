Burgemeester Oostzaan ontstemd over veel bezoekers recreatiegebied

Burgemeester Rob Meerhof van de Noord-Hollandse gemeente Oostzaan is ontstemd dat ondanks de oproep om thuis te blijven veel mensen zaterdag het recreatiegebied het Twiske hebben bezocht. Vanaf zaterdagnacht tot in ieder geval maandag 6 april 20.00 uur blijven daarom parkeerplaatsen gesloten en slagbomen naar beneden.

Meerhof deed eerder op de zaterdag al een oproep aan iedereen om weg te blijven of weg te gaan uit het gebied. „Teveel mensen blijken zich niet aan de regels te houden. Zij nemen de afstand van 1,5 meter niet in acht. Op dit moment wordt er gehandhaafd in het recreatiegebied en worden ook daadwerkelijk mensen beboet. Omdat het om te veel mensen gaat die de regels overtreden, moet ik nu tot de conclusie komen dat zij zowel een gevaar vormen voor zichzelf als voor anderen als het gaat om het mogelijk verspreiden van het coronavirus.”