Burgemeester Losser: blokkade A1 voorbij

De boeren en bouwers die sinds woensdagmorgen de grensovergang bij De Lutte in de snelweg A1 blokkeerden, stoppen met hun actie. Dat is volgens burgemeester Cia Kroon van het Twentse Losser, waar De Lutte bij hoort, het resultaat van „een goed gesprek” dat zij en de politie met de actievoerders hebben gehad.

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede is nog in gesprek met de boeren die de A35 bij zijn gemeente al urenlang bezet houden. Hij wil ook dat de demonstranten de weg weer vrijmaken.

Ook de politie gaat ervan uit dat de blokkades in Twente afgelopen zijn, zegt politiechef Emil Baveld tegen RTV Oost. „We hebben duidelijk gemaakt dat het nu mooi is geweest. De A35 en de A1 zijn heel belangrijke verkeersaders en ze hebben nu hun punt gemaakt. Dit kan niet nog twee of drie uur duren.” Volgens Baveld grijpt de politie in als de boeren niet zelf hun trekkers in beweging zetten.