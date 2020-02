Burgemeester Loon op Zand: Schrok van corona in mijn regio

De burgemeester van het Brabantse Loon op Zand, Hanne van Aart, is „enorm geschrokken” dat het coronavirus is vastgesteld in haar regio. „Ik leef mee met deze meneer en zijn familie. We werken er met man en macht aan om deze besmetting in de kiem te kunnen smoren.”

De patiënt ligt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in het nabijgelegen Tilburg. VVD-burgemeester Van Aart kan nog niets zeggen over maatregelen in haar gemeente, waar de 56-jarige patiënt vandaan komt. „Zodra ik meer weet, informeren we onze inwoners.” Ze voegt er aan toe dat het „altijd goed is om de adviezen van het RIVM, de GGD en onze minister op te volgen.”