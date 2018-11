Burgemeester Leeuwarden kondigt vertrek aan

Ferd Crone (64) stopt komende zomer als burgemeester van Leeuwarden. Hij is door zijn partij, de PvdA, voorgedragen voor plaats drie op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.

„Ik ervaar deze voordracht als buitengewoon eervol en ik kijk er ook naar uit, wanneer het congres half januari hier ook mee instemt, om terug te keren naar Den Haag”, aldus Crone.

De leden van de Provinciale Staten in Nederland kiezen volgend jaar mei de nieuwe Eerste Kamer. Het is staatsrechtelijk toegestaan om het burgemeesterschap te combineren met het lidmaatschap van de Eerste Kamer, maar Crone kiest ervoor zijn taken als burgemeester in de zomer van 2019 neer te leggen.

Crone maakte namens de PvdA van 1994 tot 2007 deel uit van de Tweede Kamer. In november 2007 werd hij burgemeester van de gemeente Leeuwarden.