Burgemeester Laren geschokt door museuminbraak

Burgemeester Nanning Mol van de gemeente Laren reageert geschrokken op de diefstal van een schilderij van Vincent van Gogh uit museum Singer Laren. De burgemeester heeft maandag overleg gevoerd met de politie en de museumdirectie over de kunstroof.

„Ik ben geschokt door deze inbraak, juist nu ook Singer door de coronamaatregelen in een kwetsbare en onzekere tijd zit”, reageert Mol. „Een gebeurtenis als deze heeft niet alleen materiële schade, het heeft ook een emotionele impact.”

De burgemeester hoopt dat getuigen zich melden en de politie voorziet van zo veel mogelijk camerabeelden van beveiligingscamera’s die mogelijk iets hebben geregistreerd rond 03.15 uur, het tijdstip van de kunstroof. Mol: „De politie is nu volop bezig met het onderzoek. Ik wens de directie en alle medewerkers van Singer sterkte toe.”

De diefstal van het schilderij valt samen op de geboortedag van Vincent van Gogh, de kunstschilder werd op 30 maart in 1853 geboren in Zundert. Het ontvreemde werk Lentetuin schilderde hij in 1884 in de pastorietuin van zijn ouders in Nuenen.