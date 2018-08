Burgemeester Laarbeek bedreigd en beveiligd

De burgemeester van de Brabantse plaats Laarbeek, Frank van der Meijden, is bedreigd van meerdere kanten. Zijn huis wordt beveiligd. Er is een pakket aan maatregelen genomen en er is een gemeentelijk veiligheidsteam gevormd.

Een woordvoerder van de burgemeester bevestigt berichtgeving van het Eindhovens Dagblad met die strekking.

Een van de bedreigingen kwam van een Syrische man, in december vorig jaar. Die moet zich vrijdag verantwoorden tegenover de rechtbank in Den Bosch. De burgemeester is bedreigd in zijn ambt als burgemeester, aldus de zegsman. Andere bedreigingen –over de inhoud wil hij niet veel kwijt– betreffen een aantal over een „langere periode”.