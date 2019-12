Burgemeester: kom niet naar Hilversum, stad zit op slot

Hilversum zit op slot door demonstrerende boeren. Burgemeester Pieter Broertjes van de mediastad riep woensdag op NPO Radio 1 automobilisten op niet meer naar Hilversum te komen. „Je kunt de stad absoluut niet meer bereiken”, zei Broertjes.

De burgemeester zei ook dat de boeren een gesprek willen met een delegatie van de NPO en de NOS. Daar zijn de omroepen toe bereid, zegt Broertjes. Niet alle tractoren worden toegelaten, daarvoor is het Mediapark te klein.

Broertjes was niet vooraf geïnformeerd over de actie, maar zegt dat de sfeer goed is.