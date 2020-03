Burgemeester kan mensen die adviezen negeren laten beboeten

Er komt een noodverordening waarmee burgemeesters sneller kunnen handhaven als mensen zich niet aan de maatregelen houden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die maatregel kondigde minister van Justitie Ferd Grapperhaus aan na een crisisoverleg met ministers.

Via die noodverordening krijgen burgemeesters de mogelijkheid onmiddellijk op te treden. Als mensen met zijn drieën buiten lopen en geen anderhalve meter afstand houden, kan hierop worden gehandhaafd. Burgemeesters kunnen ervoor kiezen „forse boetes”, tot 400 euro, te laten uitdelen aan mensen die zich niet aan de maatregelen houden.

De burgemeesters kunnen daarnaast locaties als „stranden, parken en campings” sluiten als dat noodzakelijk blijkt voor de volksgezondheid. Dat is pas aan de orde als deze locaties zelf onvoldoende maatregelen hebben getroffen.

De boetes gaan in zodra de noodverordeningen in gemeenten van kracht zijn, meldde Grapperhaus. „Dat zal heel snel gebeuren.” Maandagavond spreekt de bewindsman met burgemeesters uit het hele land over de maatregelen.

Winkels kunnen ook verplicht worden een „scherp deurbeleid te voeren” en ervoor te zorgen dat klanten binnen genoeg afstand van elkaar houden. Ook moeten bijvoorbeeld supermarkten ervoor zorgen dat het personeel veilig zijn werk kan doen. Vooral vakkenvullers hebben het soms zwaar te verduren omdat mensen zich om hen heen verdringen om snel spullen te pakken.

„Winkels die zich er niet aan houden, kunnen door de burgemeester gesloten worden”, zegt Grapperhaus. Ook riskeren bedrijven die zich niet voldoende inspannen om afstand te houden of de regels overtreden, een boete van 4000 euro.