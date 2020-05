Burgemeester Jos Heijmans van Weert stapt op. Hij heeft zich ziek gemeld en aan de Limburgse gouverneur Theo Bovens laten weten niet terug te willen keren in zijn ambt als burgemeester van Weert.

De gouverneur heeft dit donderdag in een brief aan de gemeenteraad laten weten, zei een woordvoerder van de gemeente Weert donderdagavond. Heijmans zelf was niet direct voor een reactie bereikbaar.

Heijmans stelde zichzelf op 31 januari op non-actief hangende een onderzoek naar subsidie die hij buiten de raad om zou hebben gegeven aan een stichting waarvan hij zelf voorzitter is. Ook haalde de burgemeester volgens De Limburger een ondernemer met grote belangen naar Weert als sponsor van de stichting. Een extern bureau onderzoekt of Heijmans daarmee de schijn van belangenverstrengeling wekt. Op 3 juni vergadert de gemeenteraad van Weert over de resultaten van dit onderzoek.

Heijmans ontkende eerder dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling, persoonlijke verrijking of overtreding van de gemeentelijke gedragscode. De D66’er liet daarbij weten vertrouwen te hebben in een goede afloop van het onderzoek.