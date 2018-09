Burgemeester is klaar met kletspraat in Sliedrecht

Corrupt, niet integer, onbetrouwbaar. Woorden –over anderen– die de Sliedrechtse burgemeester Bram van Hemmen „te vaak en te makkelijk” hoort. Hij schreef een brief aan zijn inwoners: stop met valse beschuldigingen richting politici. Hoe kon het zo ver komen?

Het begint tijdens een debat voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. René de Munck van D66, tot dan nog niet in de raad vertegenwoordigd, sluit VVD’er Len van Rekom uit als kandidaat-wethouder. „Hij wilde mij bewust kapot maken”, aldus Van Rekom in het AD.

Na de verkiezingen lijkt er een hetze los te barsten tegen de wethouder. In het verslag van de informateur over de formatiegesprekken staat dat Van Rekoms bestuursstijl „niet altijd harmonieerde met gevoelens in de samenleving.” De VVD’er was een ondernemende bestuurder, licht burgemeester Van Hemmen desgevraagd toe. Rigoureus zakelijk. „Als de raad een besluit genomen had, liet hij zich niet ophouden door andere meningen. Daardoor was hij op zijn manier zeer effectief.” Maar dus niet bij alle inwoners geliefd.

In april doet De Munck –inmiddels D66-raadslid– een integriteitsmelding bij de burgemeester. De VVD-bestuurder zou persoonlijke belangen hebben gehad bij een bouwproject van de gemeente in Kerkbuurt-Oost. Van Rekom stapt op: zijn positie is niet langer houdbaar door de verhalen die rondgaan. De coalitievorming wil hij er niet door laten beïnvloeden.

De burgemeester laat de beschuldigingen onderzoeken door bureau Berenschot. Niet alleen die van D66, maar ook gelijk nog een aantal andere hardnekkige geruchten die onder de bevolking rondgaan. Wat blijkt? De aantijgingen zijn onjuist.

De oud-wethouder zegt aangifte te doen van smaad en laster. Tegen D66-raadslid De Munck, evenals tegen een plaatselijke journalist en ondernemer.

Vogelvrij

Het „geroddel” op sociale media stopt daarna niet. In de media verschijnt al snel een brief waarin de wethouder alsnog van corruptie wordt beschuldigd. Dat gaat Van Hemmen te ver. „Ik ben klaar met die loze aantijgingen”, stelt hij afgelopen dinsdag als de raad spreekt over de kwestie.

In dezelfde vergadering krijgt D66’er De Munck een motie van wantrouwen aan zijn broek, unaniem gesteund door zijn collega-raadsleden. Zij rekenen het De Munck zwaar aan dat hij niet zou zijn gestopt met het vertellen van onwaarheden. Overigens heeft de motie vooral politieke betekenis en kan die het raadslid niet dwingen tot vertrek.

De Munck zelf stelt desgevraagd niets verkeerd te hebben gedaan. „Ik deed waar ik een eed op heb gezworen: de inwoners van Sliedrecht vertegenwoordigen. Op openbare avonden die D66 heeft gehouden, kwamen klachten over de wethouder. Die heb ik bij de burgemeester gemeld.”

Hij hekelt de motie, die al opgesteld was voor aanvang van de vergadering. „Voordat de rechtszitting –laat ik het zo maar noemen– begon, hadden ze hun oordeel al klaar. De inquisitie had vooraf al bepaald dat de ketter veroordeeld zou worden. Wat ik inbracht, had geen zin. Ik voelde me volslagen vogelvrij. Dat verdien ik niet. Ik ben alleen de melder, maar word nu publiekelijk aan de schandpaal genageld.”

Deze donderdag stuurt de burgemeester een open brief: „Er moet in ons dorp een einde komen aan het doen van ongefundeerde beschuldigingen!” De meeste Sliedrechters zijn „lieve mensen die zich niet bemoeien met rellerige discussies”, benadrukt Van Hemmen. „Dat de schreeuwers altijd het woord krijgen, kan een eenzaam gevoel geven onder lokale politici.”

Het gaat hem om mensen die door kwaadsprekerij persoonlijke belangen nastreven, legt hij uit. Die beschuldigingen hebben ook invloed op raadsleden. „Wij kletsen graag met elkaar in het dorp. De ellende is dat dit geklets waarheidsgehalte geeft aan geruchten die de ronde doen.”

Nepnieuws

Hij noemt als voorbeeld de bouw van een uitvaartcentrum, waartegen veel verzet kwam. De honderd bezwaren van boze burgers werden ongegrond verklaard. „Vervolgens zijn er een paar mensen die vertellen dat de zoon van de wethouder financieel gewin bij het project heeft. Ze verkondigen willens en wetens leugens. Ik schrik van het gemak waarmee die onzin wordt geslikt.”

Integriteitsschendingen moet iedereen vrij kunnen melden, schrijft Van Hemmen aan de bewoners van het baggerdorp. „Je mag van mij de grootste onzin verkondigen. Maar nepnieuws verspreiden kan niet. En als dit de integriteit van de democratie beïnvloedt, trek ik een streep.”

Het gezin van de voormalige wethouder leed onder de situatie. Zeven keer werden zijn autobanden lek gestoken, in een jaar tijd. Nu de VVD’er is vrijgepleit, doorbreekt de stille meerderheid het zwijgen, merkt Van Hemmen. „Op sociale media lees ik waarderende woorden omdat ik eindelijk opsta. Eindelijk ja – want veel mensen zijn er ook klaar mee.”