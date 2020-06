Burgemeester Hoorn verwijt relschoppers misbruiken betoging

Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn heeft geen goed woord over voor de groepen die zich tegen de politie keerden na demonstraties voor en tegen het monument van Jan Pieterszoon Coen. „Deze groepen hebben de demonstratie doelbewust misbruikt om asociaal te komen rellen. Ronduit schandalig gedrag, dat helemaal niets met de vrijheid van meningsuiting te maken heeft”, aldus Nieuwenburg.

De politie hield tijdens de ongeregeldheden vrijdag twaalf personen aan. Acht van de twaalf zijn ingesloten voor nader onderzoek. Ze worden verdacht van onder meer opruiing, mishandeling en openlijke geweldpleging. De politie en de gemeente Hoorn verwachten op basis van onderzoek meer mensen te kunnen aanhouden. Vier personen zijn vrijgelaten.

De demonstraties voor en tegen het monument van Jan Pieterszoon Coen verliepen rustig en vreedzaam, meldt de gemeente Hoorn. De onlusten braken uit na de demonstratie tegen het monument. Een politieagent en een politiepaard raakten lichtgewond.

Een groep van ongeveer honderd jongeren verliet de demonstratie en trok naar de binnenstad. De gemeente vermoedt dat deze groep niet betrokken was bij de demonstratie, maar doelbewust naar Hoorn was gekomen om te rellen. Zij gooiden stenen naar politiepaarden en smeten met tuinmeubilair.

De ME werd ingezet om de relschoppers terug te dringen. Vervolgens ging een andere groep van honderd tot tweehonderd jongeren bij het station zich met de situatie bemoeien. Ook deze groep keerde zich tegen de politie en verstoorde de openbare orde. Deze groep bewoog zich vervolgens ook richting de Roode Steen. Hierop is de ME naar de Roode Steen gegaan. Op basis van een noodbevel gaf Nieuwenburg opdracht het plein en de binnenstad te ontruimen en de horeca te sluiten. Rond middernacht keerde de rust terug.